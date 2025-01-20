Трамп второй раз выведет США из Парижского соглашения по климату

Администрация избранного президента-республиканца Дональда Трампа намерена пересмотреть экологическую политику США. Согласно документу, опубликованному пресс-службой Белого дома, страна планирует отказаться от участия в климатическом соглашении, подписанном в Париже в 2015 году, пишет ТАСС .

Сообщается, что Трамп вместе со своей командой уже разработал ряд указов, касающихся энергетического сектора и защиты окружающей среды. Планируется не только выход из международного климатического договора, но и значительное уменьшение заповедных зон в западной части государства. Такой шаг позволит расширить нефтедобычу в этих регионах.

Белый дом официально подтвердил намерение президента Трампа отказаться от обязательств по Парижскому соглашению, что означает повторный выход США из международного климатического договора.

В 2017 году администрация Трампа приняла решение о выходе Соединенных Штатов из климатического соглашения, подписанного в Париже. Позиция республиканского лидера основывалась на его скептическом отношении к теории глобального потепления, которую он считал научно необоснованной. По мнению Трампа, участие в соглашении могло привести к масштабной потере рабочих мест в США и способствовало бы перетеканию американских ресурсов в другие государства. Процесс выхода из международного договора был полностью завершен к концу 2020 года.

Однако ситуация кардинально изменилась после прихода к власти демократа Джо Байдена, который в первые дни своего президентства инициировал возвращение страны в климатическое соглашение путем подписания соответствующего указа в январе 2021 года.

Ранее сообщалось, что Трамп намерен объявить в США режим чрезвычайного положения в сфере энергетики. По его мнению, это поможет стимулировать добычу энергоресурсов.