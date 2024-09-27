Трамп встретится с Зеленским в своей башне в Нью-Йорке 27 сентября

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что утром 27 сентября встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским в своей башне Trump Tower в Нью-Йорке, пишет РИА Новости .

«Как вы знаете, президент Зеленский запросил встречу со мной, и я встречусь с ним завтра утром около 9.45 (16.45 по московскому времени) в Trump Tower», — заявил он.

Также Трамп разместил в своих соцсетях письмо от Владимира Зеленского, в котором тот попросил о встрече.

Ранее Владимир Зеленский, чьи полномочия истекли 20 мая, не поехал на встречу с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом, чтобы случайно не поддержать его кандидатуру.