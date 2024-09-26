Стала известна причина, по которой Зеленский не поехал на встречу к Трампу

Украинский президент Владимир Зеленский, чьи полномочия истекли 20 мая, не поехал на встречу с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом, чтобы случайно не поддержать его кандидатуру, пишет РЕН ТВ со ссылкой на Time

По этой причине Зеленский решил отказаться от встречи с Дональдом Трампом в его имении Мар-а-Лаго.

При этом планы по поводу встречи обсуждались, однако они не состоялись. Вместо этого Зеленский отправился на завод в Скрантоне, родной город Джо Байдена.

Ранее сообщалось, что Зеленский уже представил свой «план мира» нынешнему президенту США Джо Байдену и надеется поделиться этим и с кандидатами — Дональдом Трампом и Камалой Харрис.

Последняя заявила, что тоже встретится с Зеленским. Так она пытается укрепить свою репутацию во внешней политике перед предстоящими выборами.