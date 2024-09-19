По информации международного агентства Reuters, кандидат в президенты США Дональд Трамп может встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским уже на следующей неделе, сообщает газета «Известия» .

Зеленский приедет в США для участия в заседании Совета безопасности ООН по украинскому конфликту. Трамп ответил журналисту, что встреча с украинским президентом возможна, но не стал уточнять детали.

Зеленский уже представил свой «план мира» нынешнему президенту США Джо Байдену. Теперь он надеется поделиться этим и с кандидатами — Дональдом Трампом и Камалой Харрис. Последняя заявила, что тоже встретится с Зеленским. Так она пытается укрепить свою репутацию во внешней политике перед предстоящими выборами.

Ожидается, что на встрече украинский президент, чьи полномочия истекли 20 мая, потребует вступления в ЕС и НАТО и продолжения поставок современного оружия. При этом Трамп заявлял, что его цель — завершить конфликт на Украине с помощью переговоров. Более того, он отметил, что не с читает Россию и Китай врагами Америки.