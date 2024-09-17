Трамп: будем ладить с Китаем и Россией

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что не считает Россию и Китай врагами Америки, его слова цитирует ТАСС .

Бывший американский лидер дал интервью блогеру Фароку Сармаду.

В нем он прокомментировал свою позицию по отношению к Москве и Пекину.

«Вы называете (врагами — ред) Россию и Китай.Я не знаю, являются ли они врагами. Мне кажется, мы отлично будем ладить с Китаем. Думаю, мы отлично будем ладить с Россией», — сказал политик во время трансляции общения с журналистом в соцсети Х.

Экс-глава Белого дома в очередной раз отметил, что планирует прекратить конфликт на Украине до вступления в должность, которое должно состояться 20 января 2025 года.