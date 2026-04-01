Трамп: война с Ираном подходит к концу

Американский президент Дональд Трамп заявил, что война с Ираном подходит к концу и у США «все хорошо», сообщает RT со ссылкой на NBC News.

«Дела у нас идут хорошо, и все подходит к завершению», — заявил он.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что новый лидер Ирана Моджтаба Хаменеи может быть либо тяжело ранен, либо убит.

По его словам, о новом лидере Ирана уже давно «ничего не слышно». Трамп допустил, что Моджтаба Хаменеи «либо мертв, либо находится в критическом состоянии».

