Трамп заявил о смерти или тяжелом состоянии Моджтаба Хаменеи

Американский президент Дональд Трамп заявил, что новый лидер Ирана Моджтаба Хаменеи может быть либо тяжело ранен, либо убит, сообщает MK.Ru со ссылкой на интервью республиканца газете Financial Times.

По его словам, о новом лидере Ирана уже давно «ничего не слышно». Трамп допустил, что Моджтаба Хаменеи «либо мертв, либо находится в критическом состоянии».

При этом иранские власти опровергли информацию о тяжелом состоянии нового лидера. По их данным, Моджтаба Хаменеи находится «в полном здравии». Отмечается, что он получил поверхностные ранения.

Также в интервью газете Трамп заявил о желании завладеть иранской нефтью. Он допустил установление контроля над островом Харк.

Ранее американский корабль с 3 500 военными прибыл на Ближний Восток. Также на нем находились транспортные самолеты и ударные истребители.

