CENTCOM: американский корабль с 3 500 военными прибыл на Ближний Восток

Американский десантный корабль USS Tripoli, на борту которого находятся около 3,5 тыс. моряков и морских пехотинцев, прибыл в зону ответственности Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке, сообщает ТАСС со ссылкой на CENTCOM.

Вместе с военными на корабле находились транспортные самолеты и ударные истребители.

Корабль класса America является флагманом десантной готовой группы Tripoli в составе 31-го экспедиционного подразделения морской пехоты.

Между тем издание The Washington Post пишет, что США готовятся к вероятной наземной операции в Иране. Однако она не предусматривает полномасштабного вторжения. Целью могут стать иранский остров Харк или уничтожение вооружений в прибрежных районах у Ормузского пролива.

На фоне возможной атаки Иран усилил оборону острова Харк. Там развернута многоуровневая система ПВО. Также идет активное минирование как прибрежных вод, так и самой береговой линии.

