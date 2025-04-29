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Трамп: Украина очень скоро будет разгромлена

Президент США Дональд Трамп уверен, что спасает Украину от неминуемого разгрома, сообщает ТАСС .

«Я думаю, что эта нация будет разгромлена очень скоро», — сказал республиканец.

Трамп заявил о «большой военной машине» и призвал «посмотреть правде в глаза». Американский президент считает, что пытается спасти украинцев.

Ранее Трамп допустил, что может встать на сторону Украины в случае определенных действий России. Он также рассказал, в какой форме может осуществляться дальнейшая поддержка Киева со стороны США.