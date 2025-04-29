Трамп не исключил, что может занять сторону Киева из-за действий России

Президент США Дональд Трамп допустил, что от действий России может зависеть то, станет ли он поддерживать Украину, сообщает РБК .

Республиканец дал интервью главреду The Atlantic Джеффри Голдбергу. В ходе него Трамп дал оценку действиям Москвы и Киева в рамках украинского кризиса.

Журналист спросил у американского президента, может ли тот встать на сторону украинского президента Владимира Зеленского из-за определенных действий России.

Трамп не стал исключать того, что, в зависимости от решений Москвы, он может поддерживать в этом вопросе не самого Зеленского, а Украину. При этом американский лидер заявил, что у него «были трудности» с украинским президентом. Он припомнил скандальный разговор в Белом доме, который произошел в марте.

Также Трамп рассказал о планах по поводу дальнейшей военной поддержки Украины.

«Это может быть оружие с банковской системой», — сказал Трамп.

Также республиканец заявил, что в урегулировании украинского кризиса остались «последние штрихи». Он сказал, что внимательно будет следить за тем, что будет происходить в течение следующей недели.

Ранее в Белом доме заявили, что Трамп оптимистичен относительно урегулирования конфликта на Украине. Он настаивает на полном прекращении огня.