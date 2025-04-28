Белый дом: Трамп оптимистичен относительно урегулирования конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп настаивает на полном прекращении огня на Украине, он с оптимизмом смотрит на возможность урегулирования кризиса, сообщает РИА Новости РИА Новости со ссылкой на официального представителя Белого дома Каролин Левитт.

По ее словам, президенту РФ Владимиру Путину и украинскому лидеру Владимиру Зеленскому нужно сесть за стол переговоров, чтобы завершить конфликт на Украине. Трамп оптимистично настроен относительно заключения этой сделки.

Левитт уточнила, что американский лидер «реалист в то же время». По словам официального представителя Белого дома, встреча Трампа и Зеленского показала, что республиканец «тратит много сил и времени» на заключение сделки между Москвой и Киевом.

Ранее Трамп раскрыл, о чем говорил с украинским лидером в Риме. По его словам, Зеленский потребовал дополнительные поставки оружия.