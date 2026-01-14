Трамп: у США хорошие отношения с Данией, но Гренландия все еще нужна

Американский президент Дональд Трамп назвал отношения с Данией хорошими, но США нужна Гренландия для национальной безопасности, сообщает РИА Новости .

«Нам нужна Гренландия для обеспечения национальной безопасности, поэтому посмотрим, что произойдет …», — заявил он.

Гренландия — автономная территория в составе Дании, Вашингтон и НАТО подписали договор о ее защите в 1951 году. США обязуются оборонять ее в случае агрессии.

Ранее Трамп заявил, что США так или иначе получат остров, который является автономной территорией Дании. Между тем, по данным телерадиокомпании Danmarks Radio, Королевство направило в Гренландию свою военную технику и передовой отряд.

