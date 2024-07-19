Трамп связал начало Россией СВО со слабостью американской администрации

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Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, Россия воспользовалась слабостью администрации действующего американского лидера Джо Байдена и начала специальную военную операцию на Украине, пишет РИА Новости .

«Они увидели, что эти люди (американская администрация — ред.) некомпетентны», — сказал Трамп на национальном съезде Республиканской партии.

Трамп считает, что Байден совершил ошибку, когда вывел американские войска из Афганистана. Именно этот факт подтолкнул Москву к действиям.

Ранее сообщалось, что родственники Байдена думают над тем, как грамотно снять кандидатуру действующего президента США с предстоящих выборов. Близкие американского лидера считают, при любом раскладе демократический лагерь должен получить лучшие условия для победы над Дональдом Трампом.