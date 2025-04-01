Трамп: стремление Киева в альянс могло спровоцировать конфликт

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Трамп опроверг слухи о «сделке НАТО» по Украине

В Белом доме категорически отвергли предположения о возможном обмене вступления Украины в НАТО на соглашение по разработке ее природных ресурсов, пишет ТАСС .

«Это никогда не обсуждалось», — сказал президент США Дональд Трамп журналистам.

Американский лидер также высказал версию причин начала конфликта.

«Еще до [Владимира] Путина Россия заявляла, что Украина не вступит в НАТО. Возможно, именно это стало поводом для войны», предположил глава Белого дома.

Это заявление перекликается с неоднократными заявлениями Москвы о «красных линиях» в вопросах расширения альянса.

Политологи отмечают двойственность позиции Вашингтона — с одной стороны, администрация Трампа продолжает поддерживать Киев, с другой, делает реверансы в сторону Москвы. На фоне предвыборной гонки такие высказывания могут быть попыткой заручиться поддержкой избирателей, уставших от затяжного конфликта.