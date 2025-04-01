Пресс-секретарь: президент США активно работает над мирным соглашением

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Белый дом: Трамп недоволен заявлениями Путина и Зеленского о конфликте

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что Дональд Трамп выразил недовольство позициями Владимира Путина и Владимира Зеленского по украинскому конфликту, пишет РБК .

«Он выразил свое недовольство комментариями, сделанными лидерами обеих сторон этого конфликта», — заявила Левитт.

Чиновница подчеркнула, что американский лидер активно содействует переговорному процессу.

По данным источников, администрация США разрабатывает новую мирную инициативу, которая должна учесть интересы всех сторон. Трамп, известный своим прагматичным подходом, считает текущие заявления обоих лидеров контрпродуктивными для достижения компромисса.

При этом глава Белого дома традиционно критикует обе стороны конфликта.