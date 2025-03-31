Сделка под сомнением: политолог объяснил, почему Трамп разозлился на Путина

Президент США Дональд Трамп разозлился на российского лидера Владимира Путина из-за его заявлений о нелегитимности украинской власти, ведь такое заключение срывает сделку Вашингтона и Киева о редкоземельных металлах, сообщил политолог Алексей Чеснаков в Telegram-канале .

Заявление Путина о нелегитимности украинского лидера Владимира Зеленского и всего киевского режима расстроили Трампа. Также президент РФ выразил уверенность, что для заключения мирного соглашения нужно ввести в стране внешнее управление под эгидой ООН. Теперь сделка США с Украиной находится под сомнением. Политолог объяснил чувства Трампа.

«Вполне предсказуемая реакция бизнесмена, когда публично обозначаются основания, чтобы так ожидаемая им сделка по ресурсам была признана недействительной из-за отсутствия полномочий (либо очевидных претензий на отсутствие полномочий) у другой стороны», — написал Чеснаков.

По его словам, посмотреть на ситуацию можно и более оптимистично. Сигнал от российского президента можно использовать в качестве давления для ускоренного принуждения Киева заключить сделку с Вашингтоном.

Ранее Трамп выразил уверенность в готовности Путина к соглашению по Украине. При этом он указал на существование «психологического дедлайна» для начала режима прекращения огня, однако воздержался от конкретных временных рамок. По его словам, текущая ситуация требует взвешенного подхода с учетом интересов всех сторон конфликта.