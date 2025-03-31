Трамп оценил перспективы мирного урегулирования на Украине

Президент США Дональд Трамп высказал убежденность в намерении российского лидера Владимира Путина достичь мирного урегулирования украинского конфликта.

«Я знаю его давно — он не из тех, кто отказывается от своего слова», — заявил американский лидер, подчеркивая доверие к позиции российского президента.

При этом Трамп указал на существование «психологического дедлайна» для начала режима прекращения огня, однако воздержался от конкретных временных рамок. По его словам, текущая ситуация требует взвешенного подхода с учетом интересов всех сторон конфликта.

Ранее Трамп высказался об инициативе Путина ввести временное внешнее управление на Украине.