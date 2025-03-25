Трамп: США рассматривают все условия России по прекращению огня в Черном море

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США рассматривают все условия России по прекращению огня в Черном море, пишет ТАСС .

Соединенные Штаты Америки и Российская Федерация пришли к соглашению о безопасном судоходстве и неприменении силы в Черном море, сообщили в Белом доме.

Соответствующее заявление американские власти сделали по итогам переговоров Москвы и Вашингтона 24 марта.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявлял, что во время переговоров РФ — США в Эр-Рияде основные обсуждения прошли вокруг идеи возобновления черноморской инициативы, также известной как зерновая сделка.

По словам министра, Москва выступает за возобновление зерновой сделки, но в более приемлемой для всех форме и с условиями предварительного ослабления санкций.