сегодня в 11:42

Трамп: США проведут наземную операцию в Мексике против наркокартелей

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что американские военные проведут наземные операции против наркокартелей на территории Латинской Америки, в том числе в Мексике, сообщает «Газета.Ru» .

«Мы собираемся начать наземную операцию», — сказал глава Белого дома в интервью телеканалу Fox News.

Американский президент добавил, что с грустью наблюдает, как наркокартели управляют Мексикой.

Ранее президент Дональд Трамп вновь заявил о готовности американских вооруженных сил наносить удары по наземным целям в Латинской Америке под предлогом борьбы с наркокартелями.

