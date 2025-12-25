Трамп: готов перенести военные действия на сушу в Венесуэле

Президент США Дональд Трамп вновь заявил о готовности американских вооруженных сил наносить удары по наземным целям в Латинской Америке под предлогом борьбы с наркокартелями, сообщает ТАСС .

Выступая в своем поместье Мар-а-Лаго с праздничным обращением к военным, он отметил, что меры, принятые против контрабанды наркотиков морем, уже привели к ее сокращению на 96%.

«Теперь мы займемся этим на суше. На самом деле на суше это будет проще», — подчеркнул американский лидер.

В последние недели Трамп неоднократно допускал возможность таких ударов, в том числе по территории Венесуэлы, обвиняя власти этой страны в недостаточной борьбе с наркотрафиком. По данным The New York Times, еще в августе им была подписана закрытая директива, санкционирующая применение военной силы против картелей. После этого в Карибский регион были переброшены значительные силы ВМС США во главе с авианосцем. За последние месяцы американские военные уничтожили у побережья более 20 катеров, в результате чего погибли около 100 человек. Власти Колумбии заявили, что в ходе одной из операций был убит местный рыбак, а не наркоторговец.

Ранее, 16 декабря, Трамп объявил о приказе блокировать все подсанкционные танкеры, следующие в Венесуэлу и из нее, а также назвал власти этой страны «иностранной террористической организацией».

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.