Reuters: Вашингтон сосредоточится на «карантине венесуэльской нефти»

Администрация президента США Дональда Трампа планирует не менее двух месяцев поддерживать жесткую морскую блокаду у берегов Венесуэлы, препятствуя проходу нефтяных танкеров. Об этом сообщает ТАСС со агентство Reuters.

По словам неназванного собеседника агентства, Белый дом приказал силам в регионе сосредоточиться почти исключительно на «карантине венесуэльской нефти в течение как минимум двух следующих месяцев».

«Хотя возможность применения военной силы все еще есть, основное внимание уделяется оказанию экономического давления путем обеспечения соблюдения санкций для достижения того результата, которого добивается Белый дом», — пояснил источник.

США уже захватили несколько танкеров. 10 декабря был перехвачен санкционный танкер, после чего Трамп заявил, что нефть «оставим себе». 17 декабря он объявил о полной блокаде всех подсанкционных судов, следующих в Венесуэлу, и назвал власти страны «иностранной террористической организацией». 20 декабря американские силы перехватили танкер «Centuries» под панамским флагом с грузом для китайского трейдера, хотя судно официально не находилось под санкциями. На следующий день, 21 декабря, был задержан танкер «Bella 1».

Ранее, в августе, The New York Times сообщала о закрытой директиве Трампа, разрешающей применение военной силы против наркокартелей в Латинской Америке, что привело к переброске в регион авианосной ударной группы. По данным NYT, в результате ударов США погибли около 100 человек, включая колумбийского рыбака, что вызвало протесты властей Колумбии.

