США готовится к захвату новых нефтяных танкеров у Венесуэлы

Американские военные могут захватить вблизи побережья Венесуэлы как минимум еще два нефтяных танкера, которые находятся под санкциями США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные о передвижении судов.

По информации агентства, один из танкеров, предназначенный для перевозки сырой нефти и внесенный в санкционный список американского минфина в отношении Венесуэлы, в настоящее время стоит на якоре у порта Пунта-Кардон. Второе судно, числящееся в антироссийских санкционных списках, находится недалеко от порта Пуэрто-ла-Крус. В совокупности у побережья страны, по данным мониторинга, находятся около 40 танкеров различного назначения.

Это может стать продолжением силовой операции, в рамках которой США уже захватили три танкера в декабре. 10 декабря был перехвачен танкер «Skipper», 20 декабря — супертанкер «Centuries», а 21 декабря — третье судно.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен оставить себе и захваченные грузы нефти, и сами корабли.

