Трамп: США помогут американцам кубинского происхождения вернуться на остров

Президент США Дональд Трамп заявил, что администрация добивается условий для возвращения на Кубу американских граждан, являющихся выходцами с острова. По его словам, многие из них не могли навестить свои семьи в течение долгих лет, сообщает ТАСС .

«Я хочу позаботиться о людях, прибывших сюда, с которыми ужасно обращались на Кубе, чтобы они могли вернуться и сделать то, что им нужно», — сказал Трамп журналистам во Флориде, комментируя требования Вашингтона к Гаване.

Американский лидер также охарактеризовал положение Кубы как крах, отметив, что теперь островное государство лишилось поддержки Венесуэлы.

30 января Трамп ввел чрезвычайное положение в Соединенных Штатах. Причиной названа якобы угроза национальной безопасности со стороны Кубы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.