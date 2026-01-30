В США объявили ЧП из-за угроз со стороны иностранного государства

Американский президент Дональд Трамп ввел чрезвычайное положение в Соединенных Штатах. Причина в якобы угрозе национальной безопасности со стороны Кубы, сообщает РИА Новости со ссылкой на опубликованный Белым домом указ главы страны.

В нем американский президент отметил, что ситуация с Кубой якобы представляет угрозу для национальной безопасности и внешней политики США. На фоне этого он ввел режим чрезвычайного положения по всей стране.

Трамп отметил, что власти Кубы предпринимают действия, наносящие урон и угрожающие США. Гавана имеет партнерские отношения с некоторыми враждебными для Соединенных Штатов государствами и якобы «транснациональными террористическими группировками». Среди них названы РФ, Иран, Китай, организации «Хезболлах» и ХАМАС.

Президент США ввел режим чрезвычайной ситуации после того, как многократно говорил, что Куба близка к краху после завершения поставок нефти из Венесуэлы. Он добавил, что «черное золото» больше не будет поступать государству. Еще Трамп пригрозил мерами против стран, которые будут поставлять Гаване нефть.

