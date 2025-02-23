Трамп: США платят пособия 200-летним американцам

сегодня в 02:55

Трамп рассказал о «тотальном мошенничестве» с пособиями в США

Американский президент Дональд Трамп рассказал о «тотальном мошенничестве» с пособиями в США, которые платят гражданам в возрасте двух и даже трех веков, пишет РИА Новости .

«В системе соцобеспечения США числятся миллионы людей, которым якобы больше 130, 140, 150 лет. У нас есть человек, которому, согласно записям, 360 лет — это абсолютный рекорд!» — заявил Трамп.

Он назвал эти действия «тотальным мошенничеством» времен правления экс-президента Джо Байдена, с которым необходимо покончить.

Ранее Трамп в очередной раз назвал Байдена худшим президентом США, за которым приходится «убирать бардак».