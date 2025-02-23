Трамп обвинил Байдена в способности превращать все в дерьмо

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему по-прежнему приходится разбираться с оставленным прежним главой Белого дома Джо Байденом бардаком, пишет ТАСС .

«Джо Байден был хуже всех… Я разгребаю этот бардак, бардак на границе, с инфляцией. Каждая вещь, к которой он прикасался, превращалась в дерьмо», — сказал американский лидер на Конференции консервативных политических действий.

Эти слова Трампа вызвали смех аудитории и ему пришлось сглаживать ситуацию за «ужасное», но «искреннее» слово.

Ранее сообщалось, что Трамп лишил Байдена и его соратников по работе в американской администрации доступа к государственной тайне.