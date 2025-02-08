«Джо, ты уволен»: Трамп принял решение по Байдену

сегодня в 03:50

Трамп заявил, что ввел запрет на брифинги по вопросам разведки Байдену.

Американский лидер пояснил свое решение «плохой памятью» своего предшественника на посту главы Белого дома.

«Ему (Байдену — ред) даже в его „лучшие времена“ нельзя было доверять секретную информацию. Джо, ты уволен. Сделаем Америку снова великой», — написал Трамп в соцсети.

Ранее президент США подписал десятки нормативных актов после своего вступления в должность.