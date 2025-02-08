«Джо, ты уволен»: Трамп принял решение по Байдену
Трамп запретил Байдену доступ к секретным данным
Президент США Дональд Трамп отозвал доступ экс-главе Белого дома Джо Байдену к секретным сведениям, сообщает ТАСС.
Трамп заявил, что ввел запрет на брифинги по вопросам разведки Байдену.
Американский лидер пояснил свое решение «плохой памятью» своего предшественника на посту главы Белого дома.
«Ему (Байдену — ред) даже в его „лучшие времена“ нельзя было доверять секретную информацию. Джо, ты уволен. Сделаем Америку снова великой», — написал Трамп в соцсети.
Ранее президент США подписал десятки нормативных актов после своего вступления в должность.