Трамп: США обладают удивительным оружием, о котором никто не знает

Американский лидер Дональд Трамп рассказал, что США владеют некими вооружениями, о которых неизвестно другим странам, сообщает ТАСС .

Таким образом глава государства прокомментировал заявление журналиста о том, что при военной операции Штатов в Венесуэле применили некое звуковое оружие.

«У нас есть вооружения, о которых никто не знает. Вероятно было бы хорошо никому об этом не рассказывать, но у нас есть удивительные вооружения», — заявил Трамп в интервью телеканалу NewsNation.

Президент не стал раскрывать подробностей об упомянутом им оружии.

