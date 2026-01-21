Трамп: США обладают удивительным оружием, о котором никто не знает
Фото - © РИА Новости
Американский лидер Дональд Трамп рассказал, что США владеют некими вооружениями, о которых неизвестно другим странам, сообщает ТАСС.
Таким образом глава государства прокомментировал заявление журналиста о том, что при военной операции Штатов в Венесуэле применили некое звуковое оружие.
«У нас есть вооружения, о которых никто не знает. Вероятно было бы хорошо никому об этом не рассказывать, но у нас есть удивительные вооружения», — заявил Трамп в интервью телеканалу NewsNation.
Президент не стал раскрывать подробностей об упомянутом им оружии.
