Трамп: США начнут наносить удары по наземным целям в Латинской Америке

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США начнут наносить удары по наземным целям в рамках борьбы с наркокартелями в Латинской Америке, пишет ТАСС .

По его словам, организаторы наркотрафика «убили более 200 тыс. человек» в 2024 году.

«И эти цифры снизились. <…> И они снизились, потому что мы наносим эти удары. И мы начнем наносить эти удары и на суше», — отметил Трамп.

Ранее политолог Александр Степанов заявил, что США используют борьбу с наркокартелями в Латинской Америке как инструмент политического давления, а не как реальную цель.

Степанов отметил, что США применяют избирательный подход к борьбе с наркотрафиком из Латинской Америки. По его словам, несмотря на военное присутствие США в Эквадоре, этот порт остается крупнейшим транзитным узлом для наркокартелей.