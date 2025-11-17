Замешана политика: как борьба с наркокартелями помогает США в Латинской Америке

Политолог Александр Степанов заявил, что США используют борьбу с наркокартелями в Латинской Америке как инструмент политического давления, а не как реальную цель.

Степанов отметил, что США применяют избирательный подход к борьбе с наркотрафиком из Латинской Америки. По его словам, несмотря на военное присутствие США в Эквадоре, этот порт остается крупнейшим транзитным узлом для наркокартелей.

Эксперт подчеркнул, что Вашингтон не препятствует наркотрафику через Эквадор, в отличие от Венесуэлы, где американские власти активно борются с подобными потоками.

«Это говорит о том, что наркокартели — политический инструмент дестабилизации в конкретных странах, где его при необходимости включают в определенный момент», — пояснил Степанов в эфире радио Sputnik.

Он добавил, что подобная политика позволяет США оказывать давление на правительства стран региона, используя наркокартели для достижения собственных целей.

