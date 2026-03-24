Трамп: США хотят встречи Путина и Зеленского

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США хотели бы увидеть встречу президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским для заключения сделки по Украине, сообщает РИА Новости .

«Я бы хотел, чтобы президент Путин и президент Зеленский сели за стол переговоров и заключили сделку», — сказал он.

Ранее Трамп заявил, что обсуждения по урегулированию конфликта между Москвой и Киевом идут почти ежедневно. Стороны интенсивно взаимодействуют.

Еще американский президент отметил положительную динамику процесса. Он сказал, что участники переговоров смогли добиться некоторых результатов.

