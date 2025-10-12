Трамп сравнил Уотергейтский скандал с «украинским импичментом»

Президент США Дональд Трамп призвал к расследованию обстоятельств импичмента 2020 года, инициированного против него по «украинскому делу», сообщает РИА Новости .

На своей платформе Truth Social глава Белого дома заявил: «Афера с украинским импичментом (против меня!) была куда более масштабной незаконной фальсификацией, чем Уотергейт».

Трамп выразил надежду, что конгресс и правоохранительные органы проведут тщательное расследование этих событий.

В 2020 году палата представителей США объявила Трампу импичмент по обвинению в злоупотреблении властью — ему вменяли давление на Украину с целью расследования деятельности Джо Байдена и его сына Хантера, связанного с компанией «Бурисма». Однако в сенате обвинения не получили необходимой поддержки, и Трамп был оправдан.

Ранее Владимир Зеленский сообщил о телефонном разговоре с Трампом.