Зеленский заявил об использовании ракет Tomahawk по военным целям в России

сегодня в 22:20

Зеленский назвал возможные цели для ракет Tomahawk в России

Владимир Зеленский заявил, что американские крылатые ракеты Tomahawk в случае их поставки Киеву будут использоваться только для ударов по военным целям на территории России, сообщает РБК .

При этом политик отнес объекты энергетической инфраструктуры к законным целям.

«Россияне продают энергоносители, получают деньги, вкладывают их в военную сферу. Для нас — это военные цели», — пояснил Зеленский.

Отвечая на вопрос о предоставлении США разведданных для ударов вглубь российской территории, Зеленский избежал конкретики, отметив: «Мы удовлетворены тем, как работают наши две разведки. На сегодняшний день между ними очень крепкие отношения».

Ранее администрация Трампа рассматривала возможность поставок ракет Tomahawk Украине, однако окончательное решение пока не объявлено.