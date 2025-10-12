Песков: тема поставок ВСУ ракет Tomahawk из США вызывает особую обеспокоенность
Фото - © РИА Новости
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что обсуждаемые вопросы поставок Киеву американских дальнобойных ракет Tomahawk вызывает у России особую озабоченность.
«Тема „Томогавков“ вызывает у нас крайнюю обеспокоенность. Об этом уже говорил президент», ― отметил Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
Он добавил, что американский Tomahawk ― особенное оружие. Оно может быть в безъядерном и в ядерном исполнении. Также ракеты обладают высокой дальностью.
При этом, по мнению Пескова, даже такое серьезное оружие не сможет поменять положение на фронте.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поговорил по телефону с американским коллегой Дональдом Трампом. Они, в частности, обсудили «усиление ПВО и дальнобойности».
