Песков: тема поставок ВСУ ракет Tomahawk из США вызывает особую обеспокоенность

«Тема „Томогавков“ вызывает у нас крайнюю обеспокоенность. Об этом уже говорил президент», ― отметил Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Он добавил, что американский Tomahawk ― особенное оружие. Оно может быть в безъядерном и в ядерном исполнении. Также ракеты обладают высокой дальностью.

При этом, по мнению Пескова, даже такое серьезное оружие не сможет поменять положение на фронте.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поговорил по телефону с американским коллегой Дональдом Трампом. Они, в частности, обсудили «усиление ПВО и дальнобойности».

