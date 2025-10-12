Зеленский сообщил о втором за два дня телефонном разговоре с Трампом

«Разговаривал с президентом США Дональдом Трампом, уже второй раз за два дня. <…> Вчера договорились относительно определенной тематики на сегодня, и как раз по всем этим аспектам ситуации мы прошлись», — написал Зеленский в своем Telegram-канале.

Украинский лидер добавил, что одной из тем для обсуждений в ходе переговоров было «усиление ПВО и дальнобойности».

Ранее издание Axios сообщало, что накануне президенты Соединенных Штатов и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, в ходе которого обсуждали вероятные поставки ВСУ американских крылатых ракет Tomahawk. Разговор двух лидеров шел примерно полчаса.

