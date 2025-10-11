Трамп и Зеленский поговорили про вероятность поставок ВСУ Tomahawk

Президенты Соединенных Штатов Дональд Трамп и Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор. Они обсуждали вероятные поставки ВСУ американских крылатых ракет Tomahawk, сообщает ТАСС со ссылкой на материал Axios.

Разговор состоялся 11 октября. При этом неизвестно, принял ли Трамп окончательное решение по поводу передачи Tomahawk.

Разговор Трампа и Зеленского шел примерно полчаса.

Ранее сообщалось, что вероятные поставки ВСУ Tomahawk могут занять несколько месяцев. При этом, даже если Вашингтон поставит их Киеву, Украина может не получить разрешение на использование таких вооружений.

