Возможные поставки Украине крылатых ракет Tomahawk могут занять месяцы. При этом, даже если у ВСУ будут эти ракеты, США могут не разрешить Киеву их использовать, сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegraph.

«Поставки американских газет Tomahawk на Украину могут занять месяцы, и они могут никогда не покинуть своих пусковых установок», — говорится в сообщении.

Как пишет газета, США якобы могут отправить Украине эти ракеты без разрешения на их использование с целью повлиять на Россию в вопросе переговоров по урегулированию украинского конфликта.

Президент России Владимир Путин заявлял, что даже возможная поставка Tomahawk Украине не окажет решающего влияния на ход боевых действий. Верховный главнокомандующий подчеркивал, что Россия продолжит улучшать свои системы противовоздушной обороны, чтобы противодействовать этому типу вооружений.

Ранее Трамп заявил, что практически принял решение по поводу поставок крылатых ракет Tomahawk Украине. Он отметил, что хотел бы понять, как Украина намерена использовать эти ракеты.

