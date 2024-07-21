Трамп снял повязки на правом ухе после покушения

Бывший президент США и кандидат на новый пост главы государства Дональд Трамп вышел на публику без белой повязки на своем правом ухе, которую многие его сторонники копировали как поддержку после покушения экс-главу, сообщает РИА Новости.

Делегаты съезда республиканцев в Милуоки поддерживали Трампа, закрывая уши повязками, похожими на ту, что носил политик. Некоторые члены делегации Американского Самоа прикрыли правые уши уменьшенными американскими флагами.

Некоторые же закрыли уши белыми повязками.

13 июля на митинге сторонников в Трампа в Пенсильвании стреляли. 20-летний молодой человек засел на крыше здания вне охраняемого периметра. Политика ранило в ухо. Стрелявшего ликвидировали. В результате нападения были убит один человек и ранены еще несколько.