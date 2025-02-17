Европейские чиновники считают, что президент США Дональд Трамп, «скорее всего, согласится» вывести американских военных из балтийских стран «и, возможно, дальше на запад», заявил обозреватель Гидеон Рахман в статье для Financial Times . Журналист также подчеркнул, что Вашингтон перестал быть «надежным союзником» для Европы и оказался ее противником.

Европейский союз может оказаться менее защищенным, если Трамп выведет свои войска из Прибалтики, уверен Рахман.

Сейчас Соединенные Штаты стали противником Европы, поскольку они угрожают европейской демократии и территориальной целостности, добавил журналист. В обоснование последнего тезиса журналист указал на ситуацию с Гренландией, на которую претендует Трамп.

По мнению автора, Европе необходимо заключить «европейский пакт о взаимной обороне, за пределами НАТО». Под его действие должны попасть в том числе страны, которые не числятся в ЕС, такие как Великобритания и Новергия. Он также призвал готовиться ко дню, когда гарантии безопасности США для Европы утратят силу, и создать автономную оборонную промышленность.