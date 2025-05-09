Трамп санкциями в случае отказа от прекращения огня на Украине
Президент США Дональд Трамп пригрозил санкциями, если прекращение огня на Украине не станет поддерживать одна из сторон, сообщает «Газета.ru».
«Если прекращение огня не будет соблюдено, США и их партнеры введут дополнительные санкции», — написал он.
Глава Белого дома выразил надежду, что будет соблюдено «приемлемое» прекращение огня.
Ранее Владимир Путин объявил о решении ввести трехдневное перемирие на дни празднования Победы в Великой Отечественной войне. В это время российские военные не будут атаковать украинские военные цели, но будут отражать атаки, если Украина будет их совершать.