Трамп санкциями в случае отказа от прекращения огня на Украине

Президент США Дональд Трамп пригрозил санкциями, если прекращение огня на Украине не станет поддерживать одна из сторон, сообщает « Газета.ru ».

«Если прекращение огня не будет соблюдено, США и их партнеры введут дополнительные санкции», — написал он.

Глава Белого дома выразил надежду, что будет соблюдено «приемлемое» прекращение огня.

Ранее Владимир Путин объявил о решении ввести трехдневное перемирие на дни празднования Победы в Великой Отечественной войне. В это время российские военные не будут атаковать украинские военные цели, но будут отражать атаки, если Украина будет их совершать.