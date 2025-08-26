Трамп резко осудил заявление Лаврова о нелегитимности Зеленского

сегодня в 23:35

Во время заседания кабинета администрации США журналисты попросили спецпосланника президента по вопросам урегулирования Стива Уиткоффа прокомментировать недавнее заявление Сергея Лаврова о том, что Владимир Зеленский не является легитимным лицом для подписания каких-либо соглашений, сообщает РИА Новости .

Не дав ответить дипломату, слово взял президент США Дональд Трамп. В резком и несвойственном для официальных мероприятий тоне он отреагировал на реплику российского министра.

«Стив мог бы ответить, но я могу также ответить. Неважно, что они говорят. Все позируют. Это все чушь», — заявил американский лидер.

Комментируя процесс урегулирования, Трамп ранее подчеркивал, что вина за конфликт лежит на обеих сторонах.