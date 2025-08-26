Трамп заявил о возможности «экономической войны» с РФ

Президент США Дональд Трамп впервые публично очертил возможные контуры своего жесткого подхода к Москве, если дипломатические усилия по урегулированию украинского конфликта не увенчаются успехом, сообщил «Интерфакс» .

Американский президент, отвечая на вопросы журналистов, не исключил начало полноформатной «экономической войны» с Россией, сразу оговорившись, что не желает подобного развития событий.

«Это не будет мировой войной, но будет экономической войной. Экономическая война будет иметь плохие последствия для России. А я не хочу этого», — заявил Трамп.

Он уточнил, что инструментом давления станут беспрецедентные санкционные меры, добавив, что-то, что он «задумал, очень серьезно».

Американский лидер отказался возлагать всю ответственность за конфликт исключительно на Россию, отметив, что не может сказать, что Владимир Зеленский «абсолютно не несет вины».

«Все зависит от обеих сторон», — резюмировал Трамп.