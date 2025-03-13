Трамп рассказал свою версию о дальнейшей судьбе Гренландии

«Я считаю, это произойдет», — заявил Трамп, отвечая на вопрос, присоединится ли Гренландия к Америке в ближайшем будущем.

В настоящее время Гренландия является частью Дании, но если смотреть на вопрос с точки зрения международной безопасности, остров должен стать частью США.

Ранее Трамп неоднократно выражал позицию о необходимости включения острова в состав США еще до своего официального вступления в должность американского президента. По его мнению, Гренландия имеет ключевое стратегическое значение для обеспечения безопасности страны и противостояния влиянию таких держав, как Россия и Китай, защищая тем самым «свободный мир».