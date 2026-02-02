Трамп провозгласил «доктрину Донро»: США как империя без ограничений

Американский президент Дональд Трамп заявил, что в своих решениях руководствуется исключительно личным видением, не признавая внешних ограничений. Это заявление стало логичным развитием обновленной «доктрины Монро», которую в его команде называют «доктриной Донро». Таким образом, США де-факто провозгласили себя империей, чьи действия не скованы международным правом, сообщает «Царьград» .

Исходная доктрина Монро, сформулированная в 1823 году, декларировала раздел сфер влияния между Америкой и Европой и невмешательство в дела континента. Со временем она эволюционировала от защиты независимости латиноамериканских государств к обоснованию вмешательства Вашингтона в их дела, что ярко проявилось в «следствии Рузвельта» 1904 года.

В ХХ веке, после участия в мировых войнах, США перешли к глобальной гегемонии. «Доктрина Трумэна» закрепила право Америки на вмешательство в любой точке мира под предлогом борьбы с «тоталитаризмом». Это привело к десяткам военных конфликтов — от Кореи и Вьетнама до Югославии, Ирака и Ливии.

Нынешние заявления Трампа знаменуют новый этап: отказ даже от формальных идеологических рамок в пользу абсолютно персонализированной внешней политики. В этом контексте почетное место портрета Монро в Овальном кабинете — не просто историческая отсылка, а символ преемственности в стремлении к доминированию.

Однако, как отмечают эксперты, подобная модель больше соответствует не классической империи как сакральному «удерживающему» царству, а «лжеимперии» — коммерческо-олигархическому проекту. Исторические параллели проводят с колониальными державами прошлого, чья экспансия диктовалась экономическими интересами, а не миссией сохранения мирового порядка.

Таким образом, «доктрина Донро» фиксирует переход к откровенной силовой политике, где единственным ограничителем является личная воля лидера. Это создает новые риски для международной стабильности, поскольку делает действия Вашингтона еще менее предсказуемыми и зависимыми от внутренней политической конъюнктуры.

