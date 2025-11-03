Трамп прокомментировал возможность ядерных испытаний в США

В интервью телеканалу CBS News американский лидер заявил, что Соединенные Штаты «будут тестировать ядерное оружие, как и другие страны», сославшись на необходимость проверки работоспособности арсенала.

«Россия объявила, что проведет испытание, а КНДР постоянно испытывает ядерное оружие. Я не хочу, чтобы мы были единственной страной, которая не испытывает», — пояснил свою позицию Трамп. При этом он отказался прямо указать, будут ли испытания включать подрыв боезарядов, что означало бы разрыв с 30-летним мораторием, действующим с 1992 года.

Решение о возобновлении испытаний было анонсировано 2 ноября в субкритическом формате.