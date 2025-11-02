Вашингтон объявил о планах возобновления ядерных испытаний

Администрация президента США Дональда Трампа объявила о планах возобновления ядерных испытаний, которые будут проводиться в субкритическом формате без реальных ядерных взрывов, сообщают «Ведомости» .

Об этом заявил министр энергетики США Крис Райт в эфире Fox News, подчеркнув, что испытания направлены на проверку систем доставки и компонентов ядерного оружия.

«Сейчас мы говорим о системных испытаниях, а не о ядерных взрывах. Это то, что мы называем субкритическими взрывами», — пояснил Райт. По его словам, такие испытания позволяют проверить все компоненты ядерного оружия, кроме непосредственно ядерного заряда, включая системы доставки боеголовки и подрыв обычного взрывчатого вещества.

Решение о возобновлении испытаний было анонсировано Трампом на прошлой неделе. Министр энергетики исключил возможность появления «ядерного гриба» над испытательным полигоном в Неваде, заверив зрителей: «Нет, не беспокойтесь об этом».

США не проводили ядерных испытаний с 1992 года, когда президент Джордж Буш-старший ввел мораторий. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 30 октября сообщил, что Вашингтон не уведомлял Москву о намерении возобновить испытания, и напомнил о действии международного моратория.