«Ржавая яма»: за сколько времени США могут возобновить испытания ядерного оружия
Соединенным Штатам могут понадобиться годы, чтобы полностью возобновить ядерные испытания. Специалисты начали недоумевать, когда президент США Дональд Трамп объявил о немедленном возобновлении ядерных испытаний, сообщает ТАСС.
Экс-работники ядерного испытательного полигона в штате Невада рассказали The Washington Post (WP), что у Соединенных Штатов утрачен «опыт физических испытаний». Их не проводили на протяжении более 30 лет.
Современные ядерные тесты организовывают с помощью компьютерного моделирования. Также проводятся субкритические испытания. Это неядерные взрывные эксперименты.
Еще полигон в Неваде нуждается в капитальном ремонте. Проверявшие его специалисты назвали имеющееся там оборудование «ржавой ямой».
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.