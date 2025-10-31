«Ржавая яма»: за сколько времени США могут возобновить испытания ядерного оружия

сегодня в 16:37

WP: США потратит годы на подготовку к испытаниям ядерного оружия

Соединенным Штатам могут понадобиться годы, чтобы полностью возобновить ядерные испытания. Специалисты начали недоумевать, когда президент США Дональд Трамп объявил о немедленном возобновлении ядерных испытаний, сообщает ТАСС .

Экс-работники ядерного испытательного полигона в штате Невада рассказали The Washington Post (WP), что у Соединенных Штатов утрачен «опыт физических испытаний». Их не проводили на протяжении более 30 лет.

Современные ядерные тесты организовывают с помощью компьютерного моделирования. Также проводятся субкритические испытания. Это неядерные взрывные эксперименты.

Еще полигон в Неваде нуждается в капитальном ремонте. Проверявшие его специалисты назвали имеющееся там оборудование «ржавой ямой».

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.