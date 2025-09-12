Трамп прокомментировал ситуацию с дронами в Польше

Трамп назвал инцидент с дронами в Польше возможной ошибкой

Президент США Дональд Трамп высказал скептицизм относительно официальной версии инцидента с беспилотниками в Польше, предположив, что инцидент мог быть результатом ошибки или провокации, сообщает ТАСС .

В заявлении, распространенном через Reuters, Трамп призвал избегать поспешных выводов и дождаться результатов тщательного расследования.

Ранее Польша заявила о нарушении воздушного пространства «российскими дронами», что вызвало резкую реакцию НАТО. В ответ официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал обвинения бездоказательными, а временный поверенный России в Польше потребовал предоставить доказательства.

Польша усилила ПВО на границе, а Франция направила дополнительные истребители в регион.