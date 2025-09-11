Макрон усиливает восточный фланг НАТО после инцидента с дронами

сегодня в 22:59

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о развертывании трех истребителей Rafale для защиты воздушного пространства Польши и восточного фланга НАТО, сообщает РИА Новости .

Решение было принято после официального обращения Варшавы к союзникам по альянсу с запросом на усиление противовоздушной обороны.

«Вчера я взял это обязательство перед премьер-министром Польши Дональдом Туском», — написал Макрон в социальной сети X.

Поводом для усиления группировки стал инцидент с беспилотниками, которые, по утверждению польских властей, нарушили воздушное пространство страны. Премьер-министр Туск заявил, что дроны были «российскими», но не предоставил публичных доказательств.

В ответ временный поверенный в делах России Андрей Ордаш подчеркнул, что Варшава не представила никаких подтверждений причастности Москвы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обвинения со стороны ЕС и НАТО бездоказательными.

Несмотря на отсутствие публичных доказательств, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен поддержала версию Польши, уточнив, что речь идет о более чем десяти БПЛА.