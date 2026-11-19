Президент США Дональд Трамп по время трехсторонней встречи с российским лидером Владимиром Путиным и главой КНР Си Цзиньпином призвал объединить усилия стран по нераспространению ядерного оружия, сообщает РИА Новости .

Трамп выступил с речью на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне. Он призвал страны объединиться, чтобы не допустить распространения ядерного оружия.

«Есть шанс создать лучшее будущее для всех, более безопасное. Мы, три ядерные державы мира, в уникальной позиции, чтобы обсудить, как остановить риск того, что ядерное оружие будет когда-либо использовано. Это немыслимая, ужасная перспектива. И сокращение вооружений, это то, к чему сложно подступиться», — заявил Трамп.

Он подчеркнул, что странам сложно отказаться от ядерного оружия, но вместе можно бороться с угрозой его распространения. Это поможет снизить риск того, что оружие окажется в неправильных руках.

До этого двусторонние переговоры провели Путин и Трамп. В начале диалога глава Белого дома охарактеризовал свои отношения с российским коллегой как отличные. Он добавил, что с нетерпением ждет продуктивной беседы и рассчитывает на «много замечательного» по ее итогам.

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